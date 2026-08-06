楽天グループの三木谷社長は「楽天市場」に寄せられる問い合わせなどに店舗の専門知識を持つAIが24時間対応する「AI店長」の開発を進めていると明らかにしました。【映像】開発が進められている「AI店長」楽天グループ・三木谷浩史社長「今、考えて進めているのが『AI店長』ということでございます。より人というものが大切になってくると思っているんですよね」楽天グループが7日まで開催している「Rakuten AI Optimism」で三