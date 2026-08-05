7月30日に放送されたバラエティー番組『あざとくて何が悪いの？』（テレビ朝日系）に出演した、人気アーティースト・大塚愛の変化が話題になっている。【写真】「誰か全然わからなかった」SNSで驚きの声が上がった現在の大塚愛この日は「あざとい歌詞から恋愛観を徹底討論!!大塚 愛の好きな人を振り向かせる3つのテク」をテーマに、ゲスト出演した「ゲスの極み乙女」川谷絵音とともに、アーティストならではの視点で、ヒット曲