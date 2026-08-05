とにかく暑い！ 疲れる！ そんな一日の中で、ほっと一息リラックスできるドリンクとして最近爆発的な人気となっているのが、ティードリンク。今年は“第三次紅茶ブーム”が到来し、台湾をはじめとするアジアの茶葉を使ったタイプが人気を集めています。紅茶と言えば、2018年のタピオカミルクティブームが記憶に新しいところ。大行列を作るほど爆発的な人気がありましたが、そのブームが落ち着いた後もタピオカに頼らないお茶人