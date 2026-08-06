NHK職員が番組出演者との懇親会後に性被害を訴え、PTSD（心的外傷後ストレス障害）と診断されていたことが明らかになった。注目されているのは被害そのものだけではない。被害を訴えた後、組織がどのように向き合ったのか――その対応が問われている。【写真】なぜ実現されなかったのか…性被害者の悲痛な叫びが記されたNHKの報告書被害後の復職、希望した環境変更は認められずNHKが5日に公表した調査報告書によると、職員は番