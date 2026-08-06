岡村隆史（ナインティナイン）が、家事をめぐる妻の不満に夫側の立場から切実な思いを吐露。しかし、“言われればやる”という男性陣の主張に、なるみから厳しい一言が飛んだ。 【TVer】夫婦で観ないほうがいい!?「ママがイラッとするNGワード1位」にスタジオ戦々恐々 8月3日放送の『なるみ・岡村の過ぎるTV』（ABCテレビ）では、関西人の妻100人にパパへの不満を大調査。なかでも、夫からの何気ない一言に怒りが溜まっ