集英社のオンラインショップで、人気マンガのグッズを大量に注文したあと、キャンセルする行為を繰り返していたとみられる32歳の女が逮捕されました。警視庁によりますと、吉田麻祐容疑者は2024年から去年にかけて、集英社のオンラインショップで注文した、少年ジャンプの人気マンガ「ONE PIECE」や「NARUTO」のグッズなどの代金を支払わず大量にキャンセルしたことで、業務を妨害した疑いがもたれています。集英社によりますと、