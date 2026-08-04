7月1日から、約1年ぶりにInstagramの更新を再開した“ある女優”が8月2日夜に、再開後初となるインスタライブを配信し、多くのファンを喜ばせた。その女優とは、波乱続きの人生を歩んできた佐藤寛子（41）だ。佐藤は2002年公開の映画『スケアー 地獄の課外授業』で女優デビューを果たし、抜群のプロポーションを武器にグラビア界でも活躍した。私生活では2015年に未婚で長男を出産したことが話題となり、翌2016年には奄美大島へ移