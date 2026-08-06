少子高齢化により、高齢者の割合・人数はさらに増える。介護や認知症はもはや社会全体の問題といえるだろう。65歳以上の高齢者で認知症となる人の数は、2040年には584.2万人（14.9％）へ増加する見込みだという（「令和7年版高齢社会白書（全体版）」）。65歳以上の高齢者で子どもがいる場合は、30〜40代が多いはず。つまり、まさに働き盛りの世代が介護に直面することとなる。だからこそ、介護離職せずに仕事もできる仕組みが重要
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