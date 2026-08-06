「彼が大丈夫なのか教えて」「彼、死んだの？」━━黒いスポーツブラ姿の女性の顔には血がべったりと付着し、胸元まで赤く染まっている。床に座り込んだ女性は、パニック状態で警察官へ繰り返し問いかける一方、その場にいた愛犬を「こっちに来て」と呼び寄せ、落ち着かせようとしていた。【写真を見る】「血まみれの黒いスポーツブラ姿」で話題に…成人向けコンテンツで活動していた被告事件当日、通報を受けて駆け付けた警察官