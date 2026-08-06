「何度やっても車体が斜めに…」プロの“車庫入れ術”とは！ショッピングモールやコインパーキングなどでバック駐車をする際、自分ではまっすぐ停めたつもりでも、クルマから降りて確認すると車体が斜めに傾いていたり、枠の片側に寄ってしまっていた経験は誰にでもあるのではないでしょうか。何度も切り返しを行って調整するのは焦りやストレスの原因になりますが、実はバック駐車で車体をビシッとまっすぐ収めるためには、感