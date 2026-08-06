江ノ電８００形を台紙にあしらった「令和８年８月８日記念入場券」のイメージ（江ノ島電鉄）「令和８年８月８日」に合わせ鉄道会社は、券面に三つの「８」を刻印した記念乗車券や入場券を限定発売する。ＩＣ乗車券が普及した今も、縁起の良い数字にちなんだ紙の切符は定番商品。８の番号が付く車両をデザインするなど、台紙にも趣向を凝らす。各社とも８日から、主要駅を中心に発売する。江ノ島電鉄（藤沢市）は厚紙でできた