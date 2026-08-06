事件があった住宅高松市亀田南町7月30日 7月30日、高松市の住宅で起きた強盗致傷事件で、香川県警は、現場近くに住む64歳の男の犯行の疑いが強まったとして6日、指名手配しました。 住居侵入と強盗致傷の疑いで指名手配されたのは、高松市亀田南町に住む職業不詳の溝渕渉容疑者（64）です。 警察によると、溝渕容疑者は7月30日午前9時半ごろ、高松市亀田南町の住宅でインターホンを鳴らした後、勝手口のガラス