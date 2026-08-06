今回は、夫が若い女性と腕を組んで歩いていた姿を目撃したエピソードを紹介します。「これは浮気なの…？」「ある週末、夫へのクリスマスプレゼントを買いに街に出かけました。すると、『今日は1日接待ゴルフだから』と言って出かけた夫が、若くて可愛い女性と腕を組み、顔を寄せ合って歩いているのを目撃したんです。ただの友人とここまで親しげにするわけがないですよね。『これは浮気なの……？』『今日は接待ゴルフのはずなの