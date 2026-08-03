埼玉県飯能市の山林で91歳の女性が遺体で見つかった事件で、女性の殺害をほのめかしているベトナム国籍の男が「腹がすいて食べ物を盗みに入った」「女性がいたので殺した」などと供述していることがわかりました。【写真を見る】「腹がすいて食べ物を盗みに入った。女性がいたので殺した」ベトナム国籍の33歳男が供述埼玉県飯能市の山林で91歳女性の遺体発見めぐりこの事件はおととい夜、飯能市阿須の山林で、入間市の無職・丸山