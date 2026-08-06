韓国に住む20代の日本人女性インフルエンサーが、ソーシャルメディア（SNS）のライブ配信中に自ら命を絶つ事件が発生した。5日、警察などによると、この日午前5時33分ごろ、ソウル市竜山区漢江路洞（ヨンサング・ハンガンロドン）のオフィステル（小規模ワンルーム）で、20代の日本人女性Aさんが死亡しているのが見つかった。Aさんの知人から「友人が配信中に自殺を図った」との通報があり、警察が現場に出動した。約8万人のフォロ