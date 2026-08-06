イギリスの研究機関は、一部のAIがサイバー攻撃能力の評価試験中に、実在する人や組織を対象にサイバー攻撃を試みたとの報告書を発表しました。イギリスの研究機関「AIセキュリティー・インスティテュート」は、アンソロピックの「クロード・ミュトス5」などが、AIのサイバー攻撃能力の試験中に、想定外のサイバー攻撃を試みたことが確認されたと発表しました。報告書によりますと、「AIが人間をだますために複数の偽アカウントを