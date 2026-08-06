讃岐うどんチェーン「はなまるうどん」は、8月7日（金）の「はなまるうどんの日」を記念し、同日から8月31日（月）までの期間限定で、サンリオキャラクターズのはなまるおばけとコラボレーションした企画を、全国の店舗で開催する。【写真】コンプしたい！はなまるおばけの「オリジナルシール」全4種■「はなまる感謝うどん」登場今回「はなまるうどん」は、日頃の感謝を込めて大海老天を贅沢に3本のせた限定メニュー「はな