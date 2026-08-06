猛暑を背景としてアイスの市場拡大が続いています。しかし、原材料となる乳製品やカカオの高騰にエネルギー・人件費高が加わって数多くの商品が値上げを余儀なくされました。それに伴って消費者の商品を選ぶ目は厳しくなっており、定番アイスも明暗が分かれています。◆販売物量減少が見える近年の販売動向日本アイスクリーム協会の「販売実績概要（2025年度）」によると、2025年度のアイスクリーム販売金額（メーカー出荷ベース）