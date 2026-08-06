北海道・弟子屈警察署は8月5日、釧路市大楽毛の無職の男（49）を建造物侵入の疑いで現行犯逮捕しました。男は5日午後2時20分ごろ、弟子屈町摩周3丁目の釧路圏摩周観光センターの女子トイレに正当な理由なく侵入した疑いが持たれています。5日、センターの職員から「女子トイレに全裸の男がいます」と警察に通報があり、事件が発覚しました。その後、男は服を着た状態で職員に取り押さえられ、現行犯逮捕されました。調