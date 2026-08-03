日本サッカー協会は3日、今年度の第22回日本サッカー殿堂に元女子日本代表の澤穂希氏、広島初代総監督で昨年4月に死去した今西和男さん、日本協会前会長の田嶋幸三氏の3人を掲額すると発表した。選手選考は女子部門の投票が初めて実施され、11年女子W杯でなでしこジャパンが初優勝に導き、得点王とMVPに輝いた澤氏が選出された。来月1日に日本サッカー殿堂掲額式典が行われる。