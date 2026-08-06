SNS総フォロワー数70万人を誇る大食いインフルエンサー・りっかちゃん（24）。1回の食事で7キロ以上を平らげるというにもかかわらず、体重は46キロ。「大食いなのに細くて可愛い」と注目を集める彼女が、グラビア挑戦の舞台裏や驚きの食生活、そして恋愛事情を明かした。【衝撃画像】「とうとう脱いだか」体重46キロの“可愛すぎる大食い女子”が披露した“大胆な水着姿”を写真で見るビュッフェを楽しむりっかちゃん（本人のIns