お気に入りのお店で、店員から不快になる一言を言われたらどうだろうか。少なくとも、また行きたいとは思わないだろう。投稿を寄せた静岡県の50代女性は、数年前に自分の誕生日を祝おうとホールケーキを買いに行ったとき、お店の人から嫌な言葉を言われたという。女性が買いに行ったケーキ屋は地元で有名な店で、女性の家族も大好きなお店であったそうだ。（文：法田ひまり）「買いに行くのは私しかいないのよ…」ネームプレートに