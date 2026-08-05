ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート・ペアの金メダリスト、三浦璃来（24）と木原龍一（33）がYouTubeチャンネルを開設した。【もっと読む】“激似”桜井ユキが急浮上！ りくりゅう金で日本熱狂…低迷ドラマ「夫まち」も大逆転あるか7月25日「りくりゅうちゃんねる」にて、初動画をアップし、ファンへの感謝や、改めての自己紹介などをした2人。YouTubeを始めた理由については、三浦が「ペアの良さと私たちのことをもっ