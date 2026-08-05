7月31日、池松壮亮（36）主演の映画『開戦前夜』が公開された。真珠湾攻撃の前に日本の敗戦を予測していたものの、開戦を止めることができなかった首相直轄の研究機関・総力戦研究所の人々が描かれている同作は、昨年8月にNHKで放送された戦後80年記念特番『シミュレーション?昭和16年夏の敗戦?』のドラマパートを映画化したものだが、現在係争中である。「総力戦研究所の初代所長を務めた陸軍中将・飯村穣氏の孫で元外交官の飯村