警察によりますと、8月6日午前11時頃、行方不明になったとして警察が捜索していた、阿南市に住む男子高校生（16歳）が、阿南市下大野町の那賀川の水中で亡くなっているのが発見されました。発見時、男子高校生は水着を着用していたということです。警察が詳しい事故の状況を調べています。