ワイモバイルは、7月に単独契約でも受けられる超！おトク割を開始した。ahamoも40GB化を実施し、中容量プランの競争は激化しているケータイ Watch

ワイモバイルが単身向け割引を開始、1年限定の注意点とahamo対抗の実力

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ワイモバイルが7月から単独契約向け「超！おトク割」を開始した
  • Mプランは最大2508円、Lプランは3608円まで下がるが1年限定の割引であり
  • ahamoが8月から40GBへ増量し、中容量プランの競争が激化している状況だ
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