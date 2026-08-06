「不倫疑惑報道後、趣里さん（35）と三山凌輝さん（27）が飼っている犬2匹の専用インスタグラムアカウントは更新されていません。ただ、昨年9月のアカウント開設直後こそ頻繁に投稿されていましたが、次第に頻度が減り、4月26日の保護犬・ベネの一歳の誕生日を祝う投稿を最後に更新が止まっていましたので、“平常運転”なのかもしれませんね。開設当初は、三山さん自身のXで、新たなインスタグラムアカウントをファンに報告し、《