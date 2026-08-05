フジテレビ系「ホンマでっか！？ＴＶ」が５日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。この日は「夏休み緊急ＳＰ真夏の最新犯罪」。元警察官らエキスパートを招いて社会問題化する闇バイトや近年の犯罪傾向を解説した。ゲストの女優・橋本環奈は撮影中の窃盗事件を述懐。「撮影現場で照明さんのケーブルが盗まれて…。廃工場とかで撮影してたんですけど。警察が来てました」と振り返って、スタジオを驚かせた。さんま