ロイター通信は5日、ウクライナ当局者の話として、北朝鮮のミサイル部隊がロシア西部に展開を開始したと報じました。ロイター通信は5日、ウクライナ国防省情報総局の当局者の話として、ロシアを支援する北朝鮮のミサイル部隊がロシア西部に展開を開始したとした上で、今後、弾道ミサイル120発と発射装置6基を供給するとみられると報じました。ロシアと北朝鮮は2024年、事実上の軍事同盟を結んでいて、これまでもロシア西部クルスク