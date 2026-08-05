ロケバスの中で女性に性的暴行を加えた罪などに問われているお笑いグループ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告（43）に、検察側が懲役7年を求刑しました。「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告は、2024年7月、東京・新宿区に駐車していたロケバスの中で、初対面の20代の女性に性的暴行を加えた罪などに問われています。斉藤被告は今年6月の被告人質問で、「好意を持ってくれていて、距離が近くなって