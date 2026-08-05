（左から）中谷元氏、宮沢洋一氏自民党が飲食料品の消費税減税を巡り5日に開いた臨時総務会で、メンバー25人中9人が欠席した。減税に慎重な中谷元・前防衛相や、宮沢洋一前税制調査会長らが含まれる。有村治子総務会長は記者会見で、海外出張などのために欠席するとの報告を受けたと説明。総務会では消費税減税の基本方針を全会一致で了承したと明らかにした。総務会は出席者の全会一致を原則としている。中谷氏はこれまで、消