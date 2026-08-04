7月28日に最大震度7の激震が襲った熊本市内の被災地を、高市早苗首相が8月3日に視察した。視察後の会見では「政府としてやれることは、すべてやる」と表明、さらに「予備費から200億円超を支出する」「今回の地震を『激甚災害』に指定する意向」と語ったが、なぜか批判の声が殺到している。「視察前日の8月2日には、車中泊避難をしていた70代の女性が、熱中症の疑いで死亡したことがわかりました。木村敬熊本県知事は『初めての災