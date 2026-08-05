はちみつを食べると血糖値はどうなるのでしょうか。メディカルドック監修医がはちみつの成分・血糖値への影響・糖尿病の人の注意点について解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「はちみつ」を食べると「血糖値」がどうなるかご存じですか？医師が注意点も解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：伊藤 陽子（医師） 浜松医科大学医学部卒業。腎臓・高血圧内科を専門