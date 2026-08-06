8月3日、小学館は自社の漫画配信アプリマンガワン」における一連の問題を受けて、今年3月に設置していた第三者委員会による調査報告書を公表。約4カ月に及ぶ調査では、マンガワンのみならず、別の編集部での“事件”も明るみになった。「『マンガワン』は今年2月27日、’22年から連載していた作品『常人仮面』の原作者・一路一氏の起用判断に問題があったとして、配信と単行本の出荷停止を発表。実は一路一氏は’20年に児童買春