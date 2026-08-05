「私の妻が玖瑠美の母親に伝えると“ギャー”と泣き叫んだそうです」助かった命だった。地震発生直後は、大きな被害は免れた「イオンモール熊本」（熊本県嘉島町）。約3000人いたとされる買い物客の避難誘導が終わった50分後、突如爆発が起こり、モール内にいた専門店の従業員7名の命が奪われた。＊＊＊【写真を見る】「500万円の預金が入った通帳が…」火事場泥棒が起きた現場「たまたま玖瑠美（くるみ）本人と、彼女のおば