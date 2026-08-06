人気漫画「ONE PIECE」などのグッズを大量に注文し、キャンセルを繰り返したことで集英社の業務を妨害したとして、32歳の女が逮捕されました。キャンセルの総額は43億円近くとみられています。【写真を見る】総額は43億円近くか「ONE PIECE」等のグッズを大量に注文しキャンセル繰り返した偽計業務妨害の疑いで女（32）逮捕「日々の生活でストレスたまり」 警視庁逮捕されたのは、大阪市の飲食店従業員・吉田麻祐容