作家の乙武洋匡氏（50）が、5日放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏について語った。乙武氏は友人でもあるフランス在住のひろゆき氏について「あの人本当に最低で」と切り出すと、「ちょくちょく日本に来るじゃない？日本にいてフランスに帰る最終日の夜、うちに飲みに来るの」と交流を語った。また「朝まで飲んでくの。あいつ朝発の便を取