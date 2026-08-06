アメリカ中間選挙で接戦が見込まれるミシガン州で民主党の上院議員候補を決める選挙が行われ、イスラエルへの軍事支援に反対する“急進左派”候補が勝利を確実にしました。【写真を見る】「トランプに立ち向かえる」イスラム教徒の“急進左派”候補が勝利確実に アメリカ・ミシガン州の民主党予備選挙民主党エルサイード候補「ドナルド・トランプに立ち向かえる議員を探しているなら、私がその候補者だ」中西部・ミシガン