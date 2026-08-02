子どもや孫のためなら、多少の出費は惜しくないと考える人もいるでしょう。しかし、祝い事や外食代として始まった援助が、いつしか家族の生活費を補うものへ変わることもあります。お金を出すことで保たれていた関係に気づいても、孫と会えなくなる不安から断れない高齢者は少なくありません。「今月だけ助けて」孫が来るたびに増えていった援助「お母さん、今度の日曜日に行ってもいい？」長女の理恵さん（仮名・45歳）から連絡が