広島に原爆が投下されてから８月６日で８１年を迎えます。札幌では市民らが「ダイ・イン」を行い、核兵器の廃絶を訴えました。札幌の大通公園では、広島に原爆が投下された午前８時１５分にあわせて、参加者が芝生の上に横たわり黙とうをささげる「ダイ・イン」が行われました。（中学生）「たった一発の原子爆弾で何の罪のない人たちが一瞬で命を奪われたこと。核兵器はもう二度と使ってほしくない」集会には市民らおよそ１３０人