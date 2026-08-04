今年3月28日、東京・大井町の複合大型施設内にオープンした映画館「TOHOシネマズ大井町」。最先端技術「Dolby Cinema（R）（ドルビーシネマ）」を都内のTOHOシネマズとして始めて導入した画期的な劇場だが、開業から4カ月、ある“問題”が発生していた。それは、危険な暑さが続くこの時期においては、きわめて重大な問題だった。「8月2日、XではTOHO大井町劇場の一部スクリーン、ロビーで空調が効かず“サウナ状態”だったとする報