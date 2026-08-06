新しい未来のテレビABEMA（アベマ）」は、お笑いコンビ・ニューヨーク、さらば青春の光がレギュラー出演するABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season６』#４を８月４日（火）夜11時より放送した。 『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとさらば青春の光の４名が“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつ