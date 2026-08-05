旅行に行く際、交通費を節約するために電車ではなく車で移動することを考える人も多いかもしれません。若い人であれば、車移動もそう苦にならない場合もありますが、シニアになると長時間の運転は心配です。そのため、交通費の節約に「夜行バス」を利用する方もいらっしゃいます。今回は、実際に夜行バスを利用したシニアの体験をご紹介し、その際の注意点をまとめてみました。【マンガ】57歳・世帯資産2000万円・独身女性「8月の