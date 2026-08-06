6日朝、愛知県東海市の伊勢湾岸道で、大型トラックなど4台が絡む玉突き事故があり、男性1人が重傷とみられています。（リポート）「運転席が大破したトラックでは、現在、救出作業が行われています」警察と消防によりますと、6日午前8時すぎ、東海市の伊勢湾岸道下り・東海ICの近くで、大型トラックや乗用車など計4台が絡む玉突き事故が起きました。この事故で、最後尾の大型トラックを運転していた46歳の男性が車の中