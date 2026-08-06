SNS上で「会える人いませんか？」と女子中学生になりすまして男性を募集し、14歳の少女にわいせつな行為をさせた疑いで35歳の男が逮捕された。無職の當間侑容疑者（35）は2025年7月、埼玉県内の駅前で50代の男性と当時14歳の女子中学生を引き合わせ、ホテルでわいせつな行為をさせた疑いが持たれている。當間容疑者はSNS上で「会える人いませんか？」と女子中学生を装って投稿し、応じた男性と「下着を買ってくれませんか」などと