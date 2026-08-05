日本製紙は5日、2027年3月期連結業績予想を取り下げ「未定」とした。今年5月に起きた米国子会社の爆発事故や、熊本県の地震で八代工場（同県八代市）が被災したことを受け「グループの業績への影響を合理的に算定することが困難」と判断した。今年5月時点の予想では、売上高が1兆2200億円、純利益は100億円と見込んでいた。八代工場では9人が亡くなり、操業再開のめどが立っていない。28年までに八代工場に約310億円を投じ、