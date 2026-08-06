第108回全国高校野球選手権第108回全国高校野球選手権が5日、阪神甲子園球場で開幕した。初日の試合では、仙台育英（宮城）が、札幌日大（南北海道）に3-1で勝利した。仙台育英のベンチにいたユニホーム姿の女性部員の正体に、ネット上のファンから熱視線が注がれていた。参加49校の選手が入場行進の直後に試合が始まった開幕試合。仙台育英は打っては4番の田山纏外野手（3年）の大会第1号ソロなどで着実に加点すると、守って