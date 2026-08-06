ロシア軍が5日に実施したウクライナの首都キーウに対する大規模ミサイル攻撃を巡り、一部の軍事専門家やOSINT（公開情報分析）コミュニティの間で、北朝鮮製短距離弾道ミサイル「KN23（火星11A）」のクラスター弾頭が実戦で初めて使用された可能性が指摘されている。現時点ではウクライナ当局や欧米機関による公式確認はなく、あくまで公開情報に基づく分析段階だが、事実であれば北朝鮮製弾道ミサイルの実戦運用が新たな段階に入