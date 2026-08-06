NHK連続テレビ小説「風、薫る」で俳優の中村倫也（39）が注目を集めている。【もっと読む】中村倫也の黒歴史に？「DREAM STAGE」視聴率ド低迷…TBS金曜ドラマ“自己ワースト”更新に現実味見上愛（25）と上坂樹里（21）のダブルヒロインが、明治時代に日本初の「トレインドナース（正規訓練を受けた看護師）」になっていく成長物語。その第92回（8月4日放送）、東京からやってきた謎の男「柳生藤次」として中村が初登場すると