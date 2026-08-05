天皇皇后の長女・愛子さまは8月1日、伊勢神宮で20年に一度行なわれる式年遷宮に向けた行事に出席するため、三重県を訪問した。午前11時ごろ皇居を出発し、東京駅から新幹線で名古屋駅へ。午後3時すぎに近鉄宇治山田駅に到着すると、沿道に集まった人々へ笑顔で手を振りながら伊勢神宮へ向かった。【写真を見る】〈2年前に物議〉点字ブロックの上で 歓迎を受けた愛子さま「避けるべきでは」と指摘愛子さまを一目見ようと各地に